Νόριτς: Τζόλης - Γιαννούλης στον πάγκο κόντρα στην Έβερτον (pic)

Μετά το ματς του League Cup όπου ξεκίνησαν βασικοί, Χρήστος Τζόλης και Δημήτρης Γιαννούλης έμειναν αμφότεροι στον πάγκο για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Έβερτον.

Οι δύο Έλληνες προέρχονταν από την πρώτη τους συνύπαρξη επί αγγλικού εδάφους με τον Κώστα Τσιμίκα, στο παιχνίδι του League Cup εναντίον της Λίβερπουλ, με τον Ντάνιελ Φάρκε να τους αφήνει και τους δύο στον πάγκο στην επιστροφή στις υποχρεώσεις της Premier League.





Two changes from #NORWAT

Gibson and Lees-Melou replace Gilmour and Rashica

City set up with back three#EVENOR pic.twitter.com/p8jQVY2nPY