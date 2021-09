Μπρούνο Φερνάντες: Πήγε να σκοράρει με απίθανη πονηριά στο 94' (vid)

Παραμονεύοντας πίσω από τον διαιτητή για τη στιγμή που θα έριχνε τη μπάλα στο χορτάρι, ο Μπρούνο Φερνάντες πήγε να σκοράρει με πονηριά για να σώσει τη Γιουνάιτεντ στο ματς του Carabao Cup με την Γουέστ Χαμ.

Ο Πορτογάλος χαφ που πέρασε με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο μήπως και καταφέρει να βοηθήσει την κατάσταση και να ισοφαρίσει το γκολ που είχε πετύχει η ομάδα του Μόγιες από το ξεκίνημα του ματς, σκέφτηκε πως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και αθέμιτα μέσα για την αποφυγή του αποκλεισμού.

Έτσι, στο 94' και έχοντας αντιληφθεί πως τίποτα δεν είχε αποφέρει καρπούς, προσπάθησε να κλέψει τη μπάλα όταν ο ρέφερι θα την έριχνε στο χορτάρι για να συνεχιστεί το παιχνίδι, έτρεξε μόνος του προς την αντίπαλη περιοχή, όμως φυσικά ο διαιτητής τον σταμάτησε...

