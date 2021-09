Χάμες Ροντρίγκες: Σε συζητήσεις με ομάδα του Κατάρ (pic)

Σε ομάδα του Κατάρ, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χάμες Ροντρίγκες.

Ο 30χρονος Κολομβιανός επιθετικός, είναι γνωστό ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ στην Έβερτον. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης το καλοκαίρι για να τον παραχωρήσει, ο Χάμες Ροντρίγκες παρέμεινε στα «ζαχαρωτά».

Ωστόσο, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον έμπειρο άσο προκειμένου να αποχωρήσει οριστικά από την Έβερτον. Δημοσιεύματα από την Αγγλία, αναφέρουν ότι ο Χάμες Ροντρίγκες, βρίσκεται στο Κατάρ για να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του σε σύλλογο της χώρας.

Ετσι, δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να υπάρξουν εξελίξεις και ο Ροντρίγκες να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Έβερτον.

James Rodriguez is in talks with a club in Qatar as Everton want to sell him, per @_pauljoyce pic.twitter.com/fIeZpLe3KQ