Μόγιες: «Δεν μετανιώνω που επέλεξα τον Νομπλ να εκτελέσει πέναλτι» (vid)

Ο Ντέιβιντ Μόγιες δεν έδειξε μετανιωμένος για την επιλογή του να περάσει στις καθυστερήσεις τον Νομπλ προκειμένου να εκτελέσει πέναλτι, παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος μέσος της Γουέστ Χαμ, αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Το πάθημα δεν έγινε μάθημα για τους Άγγλους και πόσω μάλλον για τον τεχνικό της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος έβαλε στο 90'+3 τον Νομπλ στη θέση του Μπόουεν για να χτυπήσει το πέναλτι αλλά ο Ντε Χέα με ωραία επέμβαση του είπε «όχι» και κράτησε το 2-1 της Γιουνάιτεντ.

Ο 58χρονος τεχνικός των «σφυριών», πάντως δεν φάνηκε μετανιωμένος για την επιλογή του, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς με τους «κόκκινους διαβόλους».

«Επέλεξα τον Νομπλ από τον πάγκο και να εκτελέσει το πέναλτι γιατί ξέρω πόσο καλός είναι σε αυτό. Ο Μαρκ ήταν αρκετά γενναίος, το ήθελε και έτσι από αυτή την άποψη δεν έχει καμία ευθύνη. Θα ήμουν πιο απογοητευμένος με τον εαυτό μου αν δεν είχα πάρει την απόφαση και περνούσα στο ματς τον Νομπλ», τόνισε χαρακτηριστικά.

🗣 "I'd of been more disappointed in myself if I hadn't made the decision."



David Moyes has no regrets bringing on Mark Noble to take the penalty given his impressive record pic.twitter.com/ZoMT3qnhBI