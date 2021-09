Ξέσπασαν κατά Μαρινάκη οι οπαδοί της Νότιγχαμ: «Πούλησε την ομάδα, δεν είμαστε Ολυμπιακός» (vid)

Αγανακτισμένοι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το γεγονός ότι η ομάδα τους βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 1 βαθμό,

Κολλημένη στον πάτο της βαθμολογίας της Championship παραμένει η Νότιγχαμ που βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Μετά τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από τη Μίντλεσμπρο με 2-0, ο Κρις Χιούτον αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του συλλόγου.

Οι οπαδοί της Νότιγχαμ από την πλευρά τους είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με την πορεία της ομάδας τους, καθώς την βλέπουν να οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς τον υποβιβασμό στην League 1!

Ενδεικτικό ότι μετά το τέλος του αγώνα με την Μίντλεσμπρο, οπαδοί φώναζαν προς τους ανθρώπους της διοίκησης να πουλήσουν την ομάδα, εξαπολύοντας μάλιστα κι επίθεση στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Πούλησε την ομάδα, δεν είμαστε Ολυμπιακός», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες που ακούστηκαν από τους οπαδούς της Νότιγχαμ στο «Σίτι Γκράουντ». Μάλιστα, αγγλικά Μέσα δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο παραίτησης του Βαγγέλη Μαρινάκη από την ιδιοκτησία του συλλόγου.

There was more fans shouting. Saying the owners have to go with the manager needing to go too.



It’s over for Chris at #NFFC. And it could be over for Marinakis.



Also, Olympiacos***