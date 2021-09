Λουκάκου: Έκανε γκάφα στον πανηγυρισμό και δηλώνει «Δεν ξαναπέφτω με τα γόνατα»! (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου ήθελε να συνδυάσει το πρώτο του ever γκολ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με εντυπωσιακό πανηγυρισμό. Αντ' αυτού έκανε... blooper και δήλωσε πως δεν θα ξαναδοκιμάσει να τσουλήσει στο χορτάρι με τα γόνατα.

Ο Βέλγος σούπερ σταρ των «μπλε» του Λονδίνου έφτασε στα τρία γκολ στη φετινή Premier League, αφού, μετά το τέρμα στο ντεμπούτο του μετά την επιστροφή στην Τσέλσι, στην εκτός έδρας νίκη επί της Άρσεναλ, σκόραρε δις στο 3-0 επί της Άστον Βίλα το απόγευμα του Σαββάτου.

Τα γκολ που πέτυχε αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αφού ήταν τα πρώτα του στο γήπεδο της Τσέλσι μπροστά στον κόσμο της ομάδας, έχοντας αποτύχει να βρει δίχτυα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στην πρώτη του θητεία.

Τρέχοντας στο κόρνερ να πανηγυρίσει, πήγε να τσουλήσει στα γόνατα, όμως, έκανε γκάφα και έπεσε μπροστά, με αποτέλεσμα να δηλώσει στα social media: «Τέρμα αυτός ο πανηγυρισμός για εμένα»!

No more sliding on my knees after yesterday’s celebration…