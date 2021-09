Νούνο Σάντο – Μικαΐλ Αντόνιο: Σάρωσαν τον Αύγουστο στην Premier και βραβεύτηκαν (vids)

Η Τότεναμ με το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές χάρισε στον Νούνο Σάντο το βραβείο του καλύτερου προπονητή του Αυγούστου, ενώ, ο Μικαΐλ Αντόνιο με την εκπληκτική Γουέστ Χαμ ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής με συμμετοχή σε 7 γκολ!

H Premier League ανακοίνωσε τους καλύτερους του μήνα Αυγούστου στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Ο προπονητής ήταν ο Νούνο Σάντο που κατάφερε να διατηρήσει το απόλυτο για την Τότεναμ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 πόντους χάρη σε τρεις νίκες με το ίδιο σκορ (1-0) κόντρα σε Σίτι, Γουλβς και Γουότφορντ.

Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του μήνα αναδείχθηκε ο θρύλος, πλέον, της Γουέστ Χαμ, Μικαΐλ Αντόνιο. Με 4 τέρματα και 3 ασίστ στα τρία πρώτα ματς της σεζόν, έχει κλέψει την παράσταση και πλέον είναι και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τα «σφυριά» στην Premier League!

Όσο για το καλύτερο γκολ, αυτό ψηφίστηκε το υπέροχο ανάποδο ψαλίδι του Ντάνι Ινγκς για την Άστον Βίλα στο 2-0 επί της Νιούκαστλ στο Μπέρμιγχαμ, στην 2η αγωνιστική.