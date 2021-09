Γουίλιαν: Τα δάκρυα ευτυχίας του πατέρα του, το πιο σπουδαίο μπόνους μεταγραφής (pics & vid)

Μετά από 14 χρόνια στην πολυτελή ξενιτιά, ο Γουίλιαν επέστρεψε. Στην πατρίδα, στην οικογένεια, στην Κορίνθιανς. Τα δάκρυα ευτυχίας του πατέρα του καθώς έσμιγαν μετά από καιρό άξιζαν κάθε ευρώ από τα 24 εκατ. που χαράμισε για να βρεθεί πίσω στο Σάο Πάουλο.

Πίσω από κάθε εμφάνιση στη λαμπερή Premier League και το ομιχλώδες Λονδίνο. Πίσω από κάθε χιονισμένο γρασίδι στο Ντόνετσκ, το Χάρκοβο, στα παράλια της Κασπίας με τη φανέλα της νεόπλουτης Ανζί Μαχάτσκαλα. Όλα τα κάδρα της καριέρας του Γουίλιαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα στερεώθηκαν χάρη στη στήριξη της οικογένειας Ντα Σίλβα.

Ο 33χρονος εξτρέμ άφησε τα πάντα πίσω του, στο Ριμπεϊράο Πιρές του Σάο Πάουλο, τον Αύγουστο του 2007. Και 14 χρόνια μετά, ολοκληρώνοντας μια υπερβατική και εντυπωσιακή πορεία στο Νησί, ακολούθησε τη φωνή του γυρισμού, ταυτισμένη με τη χροιά του πολυαγαπημένου του πατέρα, Σεβερίνιο Βιέιρα. Ο οποίος στο πρώτο τους συναπάντημα ύστερα από καιρό, ύστερα από περιορισμούς στα ταξίδια λόγω Covid-19 και ενάμιση χρόνο (μισο)άδειων γηπέδων που στερούσαν τη δυνατότητα να ιδωθούν ο ένας από το γήπεδο ο άλλος από την εξέδρα, έγινε ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου.

Willian reunited with his father in Brazil after signing for Corinthians 🇧🇷 pic.twitter.com/78IRZOhkjq