Σαούλ: «Οπαδοί της Τσέλσι είμαι ένας από εσάς»! (pics)

Κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος παρουσιάζεται ο Σαούλ μετά τη μεταγραφή του στην Τσέλσι με δανεισμό από την Ατλέτικο. Το μήνυμα στους οπαδούς και οι καρδιές στα social media...

Ο Σαούλ αντιλήφθηκε πως είχε φτάσει πλέον η στιγμή ν' αποχωριστεί την Ατλέτικο Μαδρίτης με την οποία έχει ζήσει πολλά, ωστόσο, ο ποδοσφαιρικός του δρόμος τον οδήγησε στο Λονδίνο και στην εκπληκτική Τσέλσι του Τόμας Τούχελ.

Οι «μπλε» τις τελευταίες ώρες της θερινής μεταγραφικής περιόδου τον έκαναν δικό τους με δανεισμό έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ και λέγεται πως έχουν εξασφαλίσει και οψιόν αγοράς του για το καλοκαίρι του 2022.

Ο Σαούλ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Τσέλσι ανέφερε: «Οπαδοί της ομάδας, είμαι πλέον ένας από εσάς»!

Μάλιστα, στα social media άρχισε να βάζει... καρδούλες κάτω από τα post της μετακίνησής του!

The boy is clearly very happy to join Chelsea! Welcome Saul 💙 pic.twitter.com/CdtFwBae84