Τότεναμ - Γουότφορντ: Πρώτη φορά βασικός φέτος o Κέιν (pic & vid)

Για πρώτη φορά από τη μέρα που ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Τότεναμ, ο Χάρι Κέιν ξεκινάει στο βασικό σχήμα της ομάδας του, για τον αγώνα με την Γουότφορντ (29/08, 16:00).

Η Τότεναμ, του Νούνο Εσπιρίτο τίθεται αντιμέτωπη με την Γουότφορντ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τα «σπιρούνια» θέλουν να κάνουν το 3Χ3 στο πρωτάθλημα μετά τις νίκες απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Γουλβς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να παρατάξει στο βασικό σχήμα, για τον αγώνα με την Γουότφορντ τον Χάρι Κέιν. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που ο 28χρονος επιθετικός παίρνει φανέλα βασικού τη φετινή σεζόν και μετά την απόφασή του να παραμείνει στην Τότεναμ.

Harry Kane is set to start today!



Spurs first Premier League game since Kane said he will be staying at Tottenham pic.twitter.com/5Ov8rJhA32