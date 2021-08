Νόριτς: Αμφίβολος ο Τζόλης για τον αγώνα κόντρα στη Λέστερ

Ο Χρήστος Τζόλης είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Νόριτς εναντίον της Λέστερ το Σάββατο (28/8, 17.00), για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Λίγες μέρες μετά το φοβερό ντεμπούτο εναντίον της Μπόρνμουθ στο League Cup, ο Χρήστος Τζόλης δεν είναι βέβαιο πως θα παίξει κόντρα στη Λέστερ το απόγευμα του Σαββάτου (28/8, 17.00).

Ο 19χρονος εξτρέμ της Νόριτς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και η συμμετοχή του στον αγώνα για την 3η αγωνιστική της Premier League είναι αμφίβολη.

Farke is asked whether Tzolis could start if his calf is okay.



He says every player is capable. But he is keen to keep the situation balanced, especially given the hype. Buendia didn't start until September.



Given his answer, I would lean towards 'no'. #NCFC