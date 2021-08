Νόριτς - Λίβερπουλ: Γιαννούλης και Τζόλης εναντίον Τσιμίκα και στον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ

Η κληρωτίδα του Carabao Cup έφερε ξανά αντιμέτωπους τους Έλληνες εκπροσώπους της Premier League, με τη Νόριτς των Γιαννούλη-Τζόλη και τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα να κοντράρονται σε νοκ-άουτ ματς για τον 3ο γύρο.

Η ελληνική «κόντρα» του Νόριτς-Λίβερπουλ θα επαναληφθεί σε περίπου έναν μήνα, αυτή τη φορά για το Λιγκ Καπ Αγγλίας!

Η Νόριτς των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη, μετά την επιβλητική της πρόκριση επί της Μπόρνμουθ και το ονειρικό ντεμπούτο του 19χρονου φορ με δύο γκολ και δύο ασίστ σε 75' θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα στον 3ο γύρο, σε νοκ-άουτ ματς που θα διεξαχθεί την εβδομάδα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.

OFFICIAL: The Carabao Cup 3rd draw:



Wigan vs. Sunderland

Norwich vs. Liverpool

Burnley vs. Rochdale

Arsenal vs. AFC Wimbledon

Sheff Utd vs. Southampton

Man City vs. Wycombe

Millwall vs. Leicester

Wolves vs. Spurs

Brighton vs. Swansea



(2/2)