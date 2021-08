Γουέστ Χαμ: Ο Αντόνιο πανηγύρισε το ρεκόρ του φιλώντας ένα χάρτινο ομοίωμα του εαυτού του (pic & vid)

Ο Μάικλ Αντόνιο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της Γουέστ Χαμ στο πρωτάθλημα και γι' αυτό φρόντισε να το πανηγυρίσει με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο.

Ιδανικό ξεκίνημα για τα «σφυριά» στη φετινή Premier League, καθώς μετράνε 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Την Δευτέρα (23/08) η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες επικράτησε με 4-1 της Λέστερ με δύο γκολ του Αντόνιο, ο οποίος έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας στην πρώτη κατηγορία πρωταθλήματος Αγγλίας, αφήνοντας πίσω τον Πάολο ντι Κάνιο.

Ο 31χρονος επιθετικός πανηγύρισε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το σπουδαίο ρεκόρ, καθώς στο δεύτερο του προσωπικό τέρμα στην αναμέτρηση με τις «αλεπούδες», πήρε ένα χάρτινο ομοίωμα του εαυτού του κι αφού πρώτα το σήκωσε στον αέρα στη συνέχεια άρχισε να το φιλάει.

