Ο Χάμες Ροντρίγκες δεν γνώριζε με ποια ομάδα παίζει η Έβερτον (pic)

Φίλος της Έβερτον, ρώτησε τον Χάμες Ροντρίγκες με ποια ομάδα θα αναμετρηθούν τα «ζαχαρωτά» την επόμενη αγωνιστική στην Premier League, με τον Κολομβιανό άσο να απαντάει πως δεν γνωρίζει.

Μπορεί να ανήκει στο δυναμικό της Έβερτον και να είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους της ομάδας, με 256.000 ευρώ εβδομαδιαίως, αλλά ο Χάμες Ροντρίγκες φαίνεται πως έχει αλλού το μυαλό του.

Σε ζωντανή μετάδοση που έκανε στο κανάλι του στο Twitch, ο 30χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός ρωτήθηκε από έναν φίλο της Έβερτον για το αν γνωρίζει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του την επόμενη αγωνιστική.

Ο Χάμες όμως πιάστηκε... αδιάβαστος, καθώς δεν ήξερε και ζήτησε τη βοήθεια του κοινού να τον βοηθήσει να βρει την αντίπαλη ομάδα. Για την ιστορία η Έβερτον αντιμετωπίζει την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα, Λιντς το Σάββατο (21/08, 17:00).

Πάντως το όνομά του έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες το τελευταίο διάστημα και μια εξ αυτών είναι και η Ατλέτικο, η οποία δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να κάνει κίνηση για την απόκτηση του.

"I don't even know who Everton are playing, can you please tell me?"



James Rodriguez isn't sure who his club are playing this weekend 😅 pic.twitter.com/eOl74AVTc9