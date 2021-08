Τζόλης - Νόριτς: Η πρώτη του ημέρα στα Καναρίνια (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί εδώ και λίγες μέρες παίκτη της Νόριτς και τα Καναρίνια έφτιαξαν ένα βίντεο από το πρώτο 24ωρο του Έλληνα εξτρέμ στο «Carrow Road».

Μέσα σε 36 ώρες από την επισημοποίηση της μετακίνησής του στη Νόριτς, ο Χρήστος Τζόλης κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο σε ματς Premier League. Νωρίτερα, όμως, ο Έλληνας εξτρέμ είχε περάσει σε... fast forward από όλα τα απαραίτητα στάδια στη νέα του ομάδα.



Τα Καναρίνια έφτιαξαν ένα βίντεο με την πρώτη ημέρα του Έλληνα εξτρέμ στο «Carrow Road». Η άφιξή του στο αεροδρόμιο, η επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο και τα εργομετρικά τεστ, η... συνάντηση με το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη στον τοίχο των παικτών της Νόριτς και η επίσημη συνέντευξη-φωτογράφηση με τη νέα του φανέλα.



Όλα στο παρακάτω βίντεο:



Checking into Norwich

Going through the medical

First club interview



Behind-the-scenes access of Christos Tzolis' first day at City! https://t.co/qyCb8fVKvA pic.twitter.com/Bkg90HoHwS