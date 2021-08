Νόριτς - Λίβερπουλ: Βασικοί Γιαννούλης - Τσιμίκας, στον πάγκο ο Τζόλης (pics)

Το ντεμπούτο του στην Premier League θα πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, απέναντι στη Λίβερπουλ και τον Κώστα Τσιμίκα που ξεκινά για πρώτη φορά βασικός στο πρωτάθλημα. Στον πάγκο και ο Χρήστος Τζόλης για τη Νόριτς.

Ξεκίνημα στη φετινή Premier League με ελληνική «μονομαχία»! Δημήτρης Γιαννούλης και Κώστας Τσιμίκας θα αναμετρηθούν στο «Carrow Road» και το ματς της Νόριτς κόντρα στη Λίβερπουλ (19:30, Cosmotesports1HD), με τον Χρήστο Τζόλη να βρίσκεται επίσης στον πάγκο!



Όπως αναμενόταν, ο Κώστας Τσιμίκας παίρνει φανέλα βασικού από τον Γιούργκεν Κλοπ μετά τον τραυματισμό του Άντι Ρόμπερτσον, για πρώτη φορά σε επίπεδο πρωταθλήματος, με τον πρώην μπακ του ΠΑΟΚ να είναι ήδη ο «εκλεκτός» του Ντάνιελ Φάρκε για το αριστερό άκρο της άμυνας των Καναρινιών και να κάνει το δικό του ντεμπούτο στην Premier League.

Αναλυτικά οι δύο 11άδες:



Νόριτς (Ντάνιελ Φάρκε): Κρουλ, Άαρονς, Χάνλεϊ, Γκίμπσον, Γιαννούλης, Γκίλμορ, Ρουπ, Λεέ-Μελού, Ράσιτσα, Κάντγουελ, Πούκι



Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Μίλνερ, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Κεϊτά, Μανέ, Σαλάχ, Ζότα



Here's how we're shaping up for the first time in 2021/22! pic.twitter.com/rbmV40fCYC

Here's your first Reds line-up of the 21/22 @premierleague campaign, with @VirgilvDijk making his first competitive start since last October #NORLIV