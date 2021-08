Εξαλλος ο… Πρόεδρος της Ρουάντα για την ήττα της Αρσεναλ από την Μπρέντφορντ!

Επίθεση στην Αρσεναλ έκανε ο Πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, για την εμφάνιση των «κανονιέρηδων» στην πρεμιέρα της Premier League.

Και οι πρόεδροι κρατών λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Στην περίπτωση του Προέδρου της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, η αγάπη γίνεται… πάθος, όσον αφορά την Αρσεναλ.

Δεν εξηγείται αλλιώς η… επίθεση που εξαπέλυσε στους «κανονιέρηδες» μέσω twitter, για την ήττα από την Μπρέντφορντ.

Ο Καγκάμε με τρία (!) tweets έκανε λόγο για «μετριότητα» της ομάδας και σημείωσε ότι «οι οπαδοί της αξίζουν καλύτερα».

«Τι; Είναι ποδόσφαιρο, είναι μια ήττα της Άρσεναλ από την Μπρέντφορντ. Η Μπρέντφορντ άξιζε να κερδίσει και το έκανε. Το παιχνίδι και οι οπαδοί της Αρσεναλ δεν αξίζουν να αρχίσουν να συνηθίζουν τέτοια εικόνα. Και το λέω ως ένας μεγάλος οπαδός της ομάδας. Χρειάζεται να έρθει αλλαγή!» γράφει στο ένα από τα τρία «τιτιβίσματα» και συνεχίζει:

What?? It's football,it's a loss of Arsenal at/to Brentford. Brentford deserved to win and they did. The game itself aside Arsenal and the fans don't deserve to kind of get used to this....NO !!! I say this as one of the big fans of Arsenal. The change has taken to long to come! August 13, 2021

«Είναι μια μάχη δεκαετίας με πολλά πάνω και κάτω ως τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα λειτουργικό πλάνο; Πρέπει να δούμε πως κινούμαστε στην αγορά, αγοράζοντας παίκτες που μπορούν να εκτελέσουν αυτό το πλάνο. Αυτή η νοοτροπία που υπάρχει δεν θα φέρει αλλαγή. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε ή να δεχτούμε την μετριότητα. Πρέπει να χτιστεί από την αρχή η ομάδα με σκοπό τις νίκες. Ετσι ώστε όταν χάνει, να μην είναι αναμενόμενο! Ξέρουμε όλοι σε ποιανού τους ώμους πέφτει το βαρύ φορτίο. Ελπίζω να το ξέρουν και να το αποδεχτούν. Τέλος!»

It's been a struggle of about decade(s) -ups&downs-more downs until this point. Can't we have a plan that really works?? One part to look at is how we deal in the market- players we buy to execute the plan. The touch&go mentality does not bring change. August 13, 2021