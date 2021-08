Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 2-0: Οπαδός ξέσπασε σε κλάματα μετά την ιστορική νίκη στην Premier League (vid)

Αυτό είναι ποδόσφαιρο! Η απόλυτη έκρηξη συναισθημάτων όταν βλέπεις την ομάδα σου να νικάει στην Premier League 74 χρόνια μετά!

Παρασκευή και 13 του 2021. Η μέρα της απόλυτης ευτυχίας για την Μπρέντφορντ. Η μέρα του απόλυτου τρόμου για την Άρσεναλ!

Οι «μέλισσες», που ανέβηκαν φέτος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, επικράτησαν 2-0 των «κανονιέρηδων» και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Premier League ύστερα από 74 χρόνια.

Λογικό λοιπόν ένας οπαδός της να ξεσπάει σε κλάματα ύστερα απ' αυτήν την ιστορική επιτυχία της αγαπημένης του ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

This Brentford fan crying tears of joy after the game is too much for me this Friday evening pic.twitter.com/5u71SQEOgA