Φαν Ντάικ: «Τη μια μέρα είσαι καλά και την άλλη δεν μπορείς να περπατήσεις...» (vid)

Για τη στιγμή που υπέστη τη ρήξη χιαστού και ξαφνικά βρέθηκε απλά να πονάει πολύ και να μην μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα μίλησε ο Φαν Ντάικ μετά την ολική επαναφορά του στο πρωτάθλημα στο 3-0 της Λίβερπουλ επί της Νόριτς.

Ο Ολλανδός στόπερ απουσίαζε από τον περασμένο Οκτώβρη όταν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο ντέρμπι με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».

Επέστρεψε στη φετινή προετοιμασία των «κόκκινων» αποφασίζοντας να κάνει σταθερά και αργά βήματα δίχως να βιαστεί και να πάει στο Euro και πλέον είναι ξανά «κολώνα» στην άμυνα της ομάδας του Kloppo.

«Τη μια μέρα είσαι μια χαρά και την άλλη δεν μπορείς καν να κουνηθείς. Δεν μπορείς να περπατήσεις, παίρνεις φάρμακα, πονάς πολύ, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Όλοι εκφράζουν άποψη και διαβάζεις τα πάντα γιατί... δεν έχεις τίποτα να κάνεις.

Πέρυσι είχαμε τραυματισμούς και απουσίες παικτών σε καίριες θέσεις, δεν μπορούσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε, όπως ήθελε η ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Όμως, όλοι έκαναν φανταστική δουλειά. Μακάρι φέτος να χτίσουμε κάτι καλύτερο και να είμαστε υγιείς» είπε ο Φαν Ντάικ.

