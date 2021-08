Βαράν - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Περνάει ιατρικά, ανακοινώνεται και πάει για βασικός με Λιντς (pic)

Η μεταγραφή του Ραφαέλ Βαράν αναμένεται να ολοκληρωθεί κι επίσημα το επόμενο 24ωρο, με τον Γάλλο στόπερ να περνάει από ιατρικά και να θέτει υποψηφιότητα για να κάνει ντεμπούτο ως βασικός στην πρεμιέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λιντς (14/8, 14:30).

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είχε φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Ραφαέλ Βαράν, ωστόσο, μεσολάβησε αρκετό διάστημα δίχως την επίσημη ανακοίνωσή της. Πλέον, αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα στο επόμενο 24ωρο, αφού ο Γάλλος ολοκλήρωσε την προαπαιτούμενη καραντίνα από το ταξίδι του στην Αγγλία και περνάει ήδη τα πρώτα ιατρικά τεστ στο «Κάρινγκτον».



Στόχος του παίκτη είναι να προπονηθεί κανονικά από την Τετάρτη, ώστε να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό και να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για την πρεμιέρα της Premier League κόντρα στη Λιντς στο «Ολντ Τράφορντ» (14/8, 14:30, Cosmotesports1HD), διεκδικώντας, μάλιστα, θέση βασικού.



Υπενθυμίζεται ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι «έκλεισαν» το deal στα 50 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, για το τρίτο τους μεταγραφικό απόκτημα στο θερινό παζάρι μετά τους Τζέιντον Σάντσο και Τομ Χίτον.



New: Raphael Varane arrives at Carrington for Manchester United medical ahead of transfer #mufc https://t.co/9uUJcLCUV6

Raphael Varane is undergoing the first part of his Manchester United medical ahead of completing his transfer from Real Madrid