Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θετικός στον κορονοϊό ο Λίνγκαρντ

Εκτός φιλικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Εβερτον ο Τζέσε Λίνγκαρντ καθώς βρέθηκε θετικός στον covid.

Λίγες ώρες πριν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Εβερτον (14:45) έγινε γνωστό πως ο Τζέσε Λίνγκαρντ τέθηκε εκτός λόγω κορονοϊού.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε πως ο διεθνής άσος των «κόκκινων διαβόλων» έχει μπει σε καραντίνα και έτσι θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της ομάδας το επόμενο διάστημα, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει την είδηση μέσω σόσιαλ.

«Είμαι πραγματικά απογοητευμένος που βρέθηκα θετικός μετά από μία καλή pre season. Ευτυχώς νοιώθω καλά και θα ακολουθήσω τις οδηγίες για να είμαι σύντομα πίσω στο γήπεδο με τα υπόλοιπα παιδιά. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας» έγραψε στο Twitter.

Really gutted to have tested positive after a good pre season, luckily I feel fine and will follow the guidelines and be back with the boys on pitch very soon! Thank you for your support