Άρσεναλ: Δημιούργησε έναν τοίχο με μηνύματα αγάπης για τον Σακά (vid)

Οι άνθρωποι της Άρσεναλ δημιούργησαν έναν «τοίχο» ο οποίος ήταν γεμάτος με όμορφα και ενθαρρυντικά μηνύματα του κόσμου στον Μπουκαγιό Σακά.

Ο 19χρονος άσος της Άρσεναλ, επιλέχθηκε από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να εκτελέσει το πέμπτο και τελευταίο πέναλτι στην «ρώσικη ρουλέτα» στον τελικό με την Ιταλία στο Euro. Ωστόσο, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα απέκρουσε την εκτέλεση του.

Ο Σακά, ήταν απαρηγόρητος μετά το χαμένο πέναλτι και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει ότι λόγω αυτού η Αγγλία δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Άγγλοι οπαδοί κατηγορούν ακόμα τον Σακά και τους Μάρκους Ράσφορντ και Τζέιντον Σάντσο και Μπουκάγιο Σακά λέγοντας πως αυτοί ευθύνονται για την απώλεια του τροπαίου.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός των «κανονιέρηδων» αφού απόλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές και ξέφυγε από την ποδοσφαιρική καθημερινότητα, επέστρεψε την Τετάρτη (04/08) στις υποχρεώσεις του με την Άρσεναλ.

Μόνο που πριν αρχίσει προπόνηση, τον περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του. Οι άνθρωποι της Άρσεναλ δημιούργησαν έναν «τοίχο» ο οποίος ήταν γεμάτος με όμορφα και ενθαρρυντικά μηνύματα του κόσμου στον Σακά. Από την πλευρά του ο παίκτης έμεινε έκπληκτος από την στήριξη και την αγάπη που του έδειξαν, διαβάζοντας προσεκτικά όλα τα μηνύματα που του έστειλαν.

Arsenal built a wall filled with messages of support from fans for Bukayo Saka as he returned for pre-season. His reaction was priceless ❤️



