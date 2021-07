Τουρέ: Πήγε στην προπόνηση της Λίβερπουλ! (pics)

Μιλώντας με τον Σαντιό Μανέ, ο Γιάγια Τουρέ άρπαξε την ευκαιρία και βρέθηκε σε προπόνηση της Λίβερπουλ στο Ζάλτσμπουργκ, φυσικά μιλώντας με όλους και βγάζοντας φωτογραφίες με τους «κόκκινους».

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είχε κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τον Μανέ πως ο Γιάγια Τουρέ βρισκόταν στο Ζάλτσμπουργκ και ήθελε να δει μια προπόνηση της ομάδας.

Ο Ιβοριανός πρώην χαφ της Μάντσεστερ Σίτι, ένας από τους σπουδαιότερους στη θέση του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θρύλος της Premier League, μίλησε με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον Κώστα Τσιμίκα, τον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, φυσικά τα είπε και με τον Kloppo και έβγαλε πολλές φωτογραφίες.

Yaya Toure knows who the biggest club in England is 👀 pic.twitter.com/SbaeKawDze