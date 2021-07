Τότεναμ: Η εκτός έδρας εμφάνιση μοιάζει με καμβά αφηρημένης τέχνης (vid)

Με ... διαστημικά χρώματα και με στυλ αφηρημένης τέχνης παρουσιάστηκε η νέα εκτός έδρας φανέλα της Τότεναμ για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Η Τότεναμ αποκάλυψε τη νέα ιδιαίτερη φανέλα της για την προσεχή σεζόν στην Premier League και τις υπόλοιπες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, με τις πρώτες εικόνες να είναι τέτοιες που θα προκαλέσουν διχογνωμία.

Σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτός ο... καμβάς αφηρημένης τέχνης, σε κάποιους άλλους όχι.

Δεν παύει, ωστόσο, ν' αποτελεί θέμα προς συζήτηση και να έχει γίνει viral η επιλογή του λονδρέζικου κλαμπ για την φανέλα των φετινών εξορμήσεων της ομάδας...

