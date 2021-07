Η ιστορία επαναλαμβάνεται: Μετά τον Άνταμ Τζόνσον ο Γκίλφι Σίγκουρντσον κατηγορείται για παιδοφιλία (pics & vids)

Ο αρχηγός της Έβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον κατηγορείται για παιδοφιλία, για τον ίδιο ακριβώς λόγο για τον οποίο ο Ανταμ Τζόνσον είχε κατηγορηθεί το 2016 και καταδικάστηκε σε εξαετή φυλάκιση.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ ο αρχηγός της Έβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον συνελήφθη προ ημερών με ενδείξεις για αδικήματα που σχετίζονται με την παιδοφιλία! Μία ιστορία η οποία θυμίζει αυτή του Άνταμ Τζόνσον, ο οποίος είχε οδηγηθεί στις φυλακές το 2016, για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Πριν από μερικά χρόνια η ιστορία του Ανταμ Τζόνσον συγκλόνισε τον χώρο του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ο Άγγλος άσος βρέθηκε στη φυλακή, καταδικασμένος σε ποινή έξι ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα, στα οποία ενεπλάκη ένα ανήλικο, 15χρονο κορίτσι.

O πρώην αστέρας της Σάντερλαντ, σε κουβέντα που είχε μια μέρα με τους συγκρατούμενούς του, είχε πει μάλιστα πως αν ήξερε ότι θα έμπαινε στη φυλακή, θα προτιμούσε να την είχε βιάσει! Μεταξύ άλλων είχε παραδεχθεί πως ήθελε να συνευρεθεί ερωτικά με τη 15χρονη και το επιδίωξε, δίνοντάς της το τηλέφωνο του!

Τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή του Ντονκάστερ και η αντιμετώπιση που είχε από τους συγκρατούμενούς τους δεν ήταν και η καλύτερη, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που ξυλοκοπήθηκε.

Σύμφωνα με τους οικείους του, ο Άνταμ Τζόνσον, σκεφτόταν πολύ σοβαρά να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κελί που διέμενε. Ωστόσο δεν το έκανε και έχοντας εκτίσει τελικά τη μισή ποινή από αυτή που του είχε επιβληθεί, αποφυλακίστηκε το 2019.

Η πρόσφατη αποκάλυψη για τον Γκίλφι Σίγκουρντσον θύμισε σε αρκετούς την υπόθεση του Άνταμ Τζόνσον, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες στο Twitter να μην την αφήσουν ασχολίαστη...

