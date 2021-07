Σάντσο: Παίρνει 12 εκατομμύρια και η Σίτι!

Ο Τζέιντον Σάντσο επιστρέφει στο Μάντσεστερ, θα παίξει στην κόκκινη πλευρά αυτή τη φορά, όμως, στέλνει ένα αρκετά μεγάλο οικονομικό δώρο στην πρώην ομάδα του, τη Σίτι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το μεσημέρι της Πέμπτης έχει ανακοινώσει επίσημα την συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Τζέιντον Σάντσο. Το ποσό έφτασε στα 85 εκατομμύρια ευρώ, ο Άγγλος εξτρέμ μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του στο Euro θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το 5ετές συμβόλαιο που τον περιμένει στο «Ολντ Τράφορντ».

Από τα 85 εκατομμύρια της μεταγραφής, τα 12 θα μεταφερθούν στον λογαριασμό της Σίτι, η οποία είχε συμπεριλάβει το συγκεκριμένο ποσό ως solidarity payment στο deal που είχε κάνει το 2017 με την Ντόρτμουντ για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην Βεστφαλία.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.



We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC