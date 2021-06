Ο Ράσφορντ αποκάλυψε την μεταγραφή του Σάντσο στη Γιουνάιτεντ, αλλά μετά είπε ότι τον χάκαραν (pic)

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο Μάρκους Ράσφορντ επιβεβαίωσε την μεταγραφή του συμπατριώτη του Τζέιντον Σάντσο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα... χάκινγκ.

Ο Τζέιντον Σάντσο βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οπως όλα δείχνουν Ντόρτμουντ και Γιουνάιτεντ ίσως και κατά τη διάρκεια του Euro σε αυτές τις εναπομείνασες μέρες του τουρνουά, θα φτάσουν σε συμφωνία για την μετακίνηση του νεαρού επιθετικού στο «Ολντ Τράφορντ».

Κι ενώ όλοι περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση ήρθε ο Μάρκους Ράσφορντ για να βάλει τέλος στην αγωνία των φίλων της Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, ο 23χρονος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» απάντησε θετικά σε ένα φίλο της ομάδας που έγραψε πως ανακοινώνεται ο Σάντσο.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα το tweet διαγράφτηκε από τον λογαριασμό του Ράσφορντ, με τον ίδιο μάλιστα να ισχυρίζεται ότι κάποιος παραβίασε τα προσωπικά του δεδομένα στο Twitter.

A little hack and I’m back. Morning all ♥️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿