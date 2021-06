Αγουέρο: Μεγαλείο του Αργεντινού, χάρισε αυτοκίνητο στον φροντιστή της Σίτι (vid)

Λίγο πριν αποχωρήσει από το Μάντσεστερ και έχοντας ήδη κάνει δώρο 60 ακριβά ρολόγια στους υπαλλήλους της Σίτι, ο Αγουέρο έκανε και ένα τεράστιο δώρο σε φίλο του, φροντιστή της ομάδας...

Ο Αργεντινός νυν αστέρας της Μπαρτσελόνα πέρασε 10 χρόνια από την ζωή του στην γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ και εκεί έγινε θρύλος.

Πρόσφερε τρομερά στους «πολίτες», ήταν εκείνος που χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα στην ομάδα έπειτα από 44 χρόνια με το γκολ στο φινάλε του δραματικού αγώνα με την ΚΠΡ πίσω στο 2012, ενώ, είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στον σύλλογο και ο πρώτος ξένος σκόρερ στην Premier League.

Η καρδιά του είναι τεράστια, η αγάπη που έδωσε και εισέπραξε στην ομάδα είναι υπερπολύτιμη και ένα τελευταίο τρομερό δώρο το έκανε σε φίλο του, φροντιστή της Σίτι.

Προτού αποχωρήσει, του χάρισε το Ranger Rover που του είχε υποσχεθεί και η αγκαλιά των δύο ανδρών αποτυπώνει και την ποιότητα του ανθρώπου Κουν, που ήταν αγαπητός σε όλους...

The moment Sergio Aguero handed over the keys to his Range Rover to one #ManCity kit man before leaving the club. 🥰💙 @aguerosergiokun pic.twitter.com/f6s0JzKU08