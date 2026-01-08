Αφαίρεση διπλώματος και πρόστιμο στον Ντέκλαν Ράις καθώς πιάστηκε να παραβιάζει το όριο ταχύτητας δύο φορές μες σε μία εβδομάδα.

Ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, βρέθηκε σε μπελάδες αφού πιάστηκε δύο φορές να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας με το Land Rover αξίας περίπου 46.000 ευρώ μέσα στην ίδια εβδομάδα και στον ίδιο δρόμο, κοντά στην κατοικία του. Ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής ήρθε αντιμέτωπος με την αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για έξι μήνες με πρόστιμο περίπου 2.540 ευρώ.

Ο 26χρονος μέσος καταγράφηκε να οδηγεί με 60 χιλιόμετρα/ώρα με όριο τα 40 σε δρόμο κοντά στην πολυτελή κατοικία του στο Σάρεϊ αξίας 4,5 εκατομμυρίων, στις 3 Ιανουαρίου του περασμένου έτους. Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, στις 8 του μήνα, ο Ράις πιάστηκε να οδηγεί με 79 χιλιόμετρα/ώρα ενώ το όριο ήταν 60, στον ίδιο ακριβώς δρόμο.

Παρόλα αυτά ο επιθετικός των Gunners δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Κρόουλι την Τρίτη ενώ μέσω της διαδικασίας συνολικών ποινών συγκέντρωσε 15 βαθμούς ποινής στο δίπλωμά του, αφού μετρούσε ήδη έξι. Το συνολικό πρόστιμο περιλαμβάνει χρηματική ποινή περίπου 1.750 ευρώ με επιβάρυνση περίπου 700 ευρώ και δικαστικά έξοδα που ανέρχονται περίπου στα 100 ευρώ.