Ο Νίκλας Μπέντερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του στα 33 του χρόνια (pic & vid)

Ο Νίκλας Μπέντερ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση στα 33 του χρόνια.

Τέλος εποχής για τον Νίκλας Μπέντερ, καθώς όπως ανακοίνωσε αποφάσισε να αποσυρθεί από τα γήπεδα, σε ηλικία 33 ετών.

Ο έμπειρος φορ ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο το 2007 με την Άρσεναλ, όμως με τους κανονιέρηδες κατάφερε να παίξει μόλις τέσσερις γεμάτες σεζόν καθώς περιπλανήθηκε δανεικός σε Μπέρμιγχαμ, Σάντερλαντ και Γιουβέντους. Αργότερα μετακόμισε χωρίς επιτυχία στις Βόλφσμπουργκ, Νότιγχαμ, Ρόζενμποργκ και Κοπενγχάγη.

Ηταν γνωστό ότι ο... Λόρδος Μπέντερ θα αποχωρούσε από την ενεργό δράση αλλά σήμερα (03/06) επισημοποίησε το «αντίο» του. Συνολικά κατέγραψε 421 εμφανίσεις με (Άρσεναλ, Ρόζενμποργκ, Βόλφσμπουργκ, Μπέρμπιγχαμ, Σάντερλαντ, Νότιγχαμ, Γιουβέντους, Κοπεγχάγη) κατάφερε να σκοράρει 116 γκολ και να μοιράσει 50 ασίστ.

Φυσικά στη μνήμη όλων θα μείνει το γκολ που είχε με την ομάδα της Άρσεναλ, το 1997, όταν είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μόλις 1,8 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του.

🇩🇰 Nicklas Bendtner has announced his retirement from football at the age of 33.



Throwback to Lord Bendtner scoring the fastest goal by a substitute in Premier League history.



1.8 seconds. 🤯



pic.twitter.com/ty8vWlnmdM