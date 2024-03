Η «De Telegraaf» με ρεπορτάζ της αποκάλυψε τις φρικτές συνθήκες κράτησης του Κουίνσι Πρόμες σε φυλακή του Ντουμπάι, όπου διαμένει σε κελί με ακόμα 20 άνδρες.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από την 1η Μαρτίου ο Κουίνσι Πρόμες. Ο Ολλανδός εξτρέμ είχε καταδικαστεί από τις 14 Φεβρουαρίου σε εξαετή ποινή φυλάκισης για συμμετοχή του σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη στο Ντουμπάι, όπου είχε ταξιδέψει με την αποστολή της Σπαρτάκ Μόσχας το πλαίσιο προετοιμασίας της ομάδας του. Οι Ολλανδοί έχουν ζητήσει την έκδοση του πρώην διεθνή ακραίου επιθετικού.

Η «De Telegraaf» με δημοσίευμα της παρουσίασε τις συνθήκες στις οποίες κρατείται ο Πρόμες. Ο 32χρονος βρίσκεται σε κελί που συμβιώνει με ακόμα 20 άνδρες, ενώ υπάρχουν μόλις έξι κρεβάτια, με τους υπόλοιπους να κοιμούνται στο πάτωμα. Οι χώροι των φυλακών είναι ιδιαίτερα κρύοι λόγω κλιματισμού, ενώ το φαγητό είναι... απαράδεκτο.

🚨🚨| Quincy Promes is facing tough conditions in a Dubai prison. He shares a small cell with up to 20 others, sleeps on bunk beds or the floor, and gets fresh air only three times a week.



▪️There are no exercise facilities, limited food variety, and no fruits or vegetables… pic.twitter.com/uhvYwU34A5