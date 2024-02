Την εξαετή φυλάκιση του Κουίνσι Πρόμες για διακίνηση κοκαΐνης ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ολλανδίας.

Δεν έχουν τελειωμό τα μπλεξίματα για τον Κουίνσι Πρόμες. Η δίκη για την υπόθεση της διακίνησης κοκαΐνης διεξήχθη σήμερα και ο Ολλανδός επιθιετκός τιμωρήθηκε με έξι χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή!

Ο Πρόμες έχει πρωταγωνιστήσει σε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος συγγενικού του προσώπου, ενώ σήμερα έγινε γνωστή η ποινή του για την υπόθεση με τα ναρκωτικά, έχοντας συμβάλλει στη μεταφορά σχεδόν 1,5 τόνου κοκαΐνης στο Βέλγιο το 2020!

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Πρόμες παραμένει στη Ρωσία όπου αγωνίζεται με τη Σπαρτάκ Μόσχας κάτι που σημαίνει ότι οι ολλανδικές Αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να τον συλλάβουν. Ο 32χρονος βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης ρωσικού διαβατηρίου για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ενώ πιθανότατα θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Σπάρτα μέχρι το 2025.

OFFICIAL: The court has sentenced Quincy Promes with a 6 year prison sentence for his involvement in smuggling over 1,350 kilos of cocaine. pic.twitter.com/N8aD0Y5E6K