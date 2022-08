Η Σπαρτάκ Μόσχας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεϊτά Μπαλντέ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της πρωτεύουσας.

Η ρωσική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του 27χρονο Σενεγαλέζου επιθετικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρι το φετινό καλοκαίρι. Ο Κεϊτά Μπαλντέ, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ ενώ είχε προταθεί και στον Ολυμπιακό, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Σπαρτάκ Μόσχας.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 26 συμμετοχές με την Κάλιαρι σκοράροντας τρία γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.200 αγωνιστικά λεπτά, αλλά δεν μπόρεσε να σώσει τους «νησιώτες» από τον υποβιβασμό.

Η ανακοίνωση της Σπαρτάκ Μόσχας:

HERE WE GO! Keita Baldé Diao is a Spartak Moscow player! 🇸🇳



Welcome, @KeitaBalde ❤️🤍 pic.twitter.com/gcgxKNkeJh