Την παραίτησή του από την Λοκομοτίβ Μόσχας υπέβαλε ο Μάρκους Γκίσντολ, ο οποίος δήλωσε πως η αιτία είναι η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γερμανός προπονητής ανέλαβε χρέη προπονητή στην Λοκομοτίβ Μόσχας τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, μόλις πέντε μήνες και 12 παιχνίδια ο Μάρκους Γκίσντολ υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας.

Οπως εξήγησε σε δηλώσεις του στη «Bild», ο λόγος που τον οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Για εμένα, η δουλειά του προπονητή είναι η καλύτερη στον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω την καριέρα μου σε και χώρα της οποίας ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Δεν ευθυγραμμίζεται με τις ηθικές μου αξίες και για αυτό παραιτήθηκα. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο προπονητικό κέντρο, να ζητάω από τους παίκτες μου επαγγελματισμό και μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα να δίνονται εντολές που προκαλούν μεγάλο πόνο σε έναν ολόκληρο λαό. Είναι προσωπική μου απόφαση και είμαι σίγουρος για αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής στη «Bild».

Την θέση του θα αναλάβει προσωρινά ο μέχρι πρότινος αναλυτής του και πρώην ποδοσφαιριστής, Μάρβιν Κόμπερ.

