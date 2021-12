Ζενίτ όπως... ΑΕΚ: Οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκυλάκια προς υιοθεσία (vid)

Η Ζενίτ... «υιοθέτησε» κίνηση της ΑΕΚ, καθώς οι παίκτες της βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την αναμέτρηση με τη Ροστόφ, έχοντας στην αγκαλιά τους σκυλάκια προς υιοθεσία.

Σε μια όμορφη πρωτοβουλία προχώρησε η Ζενίτ, καθώς οι παίκτες της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο της «Gazprom Arena» για την αναμέτρηση με τη Ροστόφ (2-2), έχοντας στην αγκαλιά τους σκυλάκια από τοπικά καταφύγια, τα οποία «ψάχνουν» το νέο τους σπίτι.

Θυμίζουμε πως ανάλογη κίνηση είχε κάνει και η ΑΕΚ, στις 17 Οκτωβρίου, πριν τη νικηφόρα αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, με τους «κιτρινόμαυρους» να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ με κουταβάκια στην αγκαλιά τους. Μάλιστα ο εκ των αρχηγών, του «Δικεφάλου», Αντρέ Σιμόες προχώρησε στην υιοθεσία, ενός εκ των οκτώ κουταβιών.

Zenit's players carried dogs from local shelters in need of homes onto the pitch today. 🥺



