Ο Φαν Χάαλ, λόγω του καρκίνο στον προστάτη που πρέπει να αντιμετωπίσει, θα αφήσει τον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας μετά το Μουντιάλ του Κατάρ και θα τον διαδεχτείο Ρόναλντ Κούμαν!

Ο Λουίς Φαν Χάαλ, σε συνέντευξη του στην ολλανδική τηλεόραση αποκάλυψε πως εδώ και αρκετό καιρό δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη. Ετσι, ο 71χρονος μετά την τελική φάση του Μουντιάλ του Κατάρ θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «οράνιε».

Μάλιστα στον πάγκο της εθνικής θα επιστρέψει ο Κούμαν, όπως έχει επιβεβαιωθεί από την Ομοσπονδία της χώρας.

Θυμίζουμε ότι ο Κούμαν απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα τον Οκτώβριο του 2021 ύστερα από 67 ματς στον πάγκο των Καταλανών (40 νίκες, 11 ισοπαλίες, 16 ήττες). Επιστρέφει στην εθνική Ολλανδίας μετά τον Αύγουστο του 2020. Στην πρώτη του θητεία είχε σε 20 ματς (από τον Φεβρουάριο του 2018) 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες με 43 γκολ ενεργητικό και 18 παθητικό. Οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Nations League όπου έχασε από την Πορτογαλία με 1-0.

Το video με την είδηση από το BBC:

