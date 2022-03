Τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων της LGBTQ+ κοινότητας στο Κατάρ παραμένουν ανεπαρκή, με λιγότερους από οκτώ μήνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ποινικοποιούνται άμεσα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους του Κόλπου, κάτι που όμως είναι φυσικό προκαλεί μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των LGBTQ+ ατόμων που πρόκειται να επισκεφθούν το Κατάρ για το προσεχές Μουντιάλ.

Μια διεθνής ομάδα 16 οργανισμών που επικεντρώνονται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχει εκδώσει οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις προς τους διοργανωτές του τουρνουά τη FIFA και την τοπική οργανωτική επιτροπή.

Οι προτάσεις τους αφορούν σε:

κατάργηση των νόμων που στοχεύουν LGBTQ+ άτομα

παροχή ρητών εγγυήσεων ασφάλειας στα μέλη της κοινότητας

εγγυημένο δικαίωμα εισόδου στο Κατάρ

σαφές καλωσόρισμα και δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση

διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχει λογοκρισία ή απαγόρευση στη συζήτηση ζητημάτων LGBTQ+.

Η ομάδα ανέφερε σε επιστολή που εστάλη στο πρακτορείο ειδήσεων της PA ότι η FIFA είχε απαντήσει εγγράφως, αλλά ότι η Ανώτατη Επιτροπή του Κατάρ, η οποία είναι αρμόδια για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν είχε ακόμη απαντήσει.

«Η πρόοδος ήταν αργή, οι διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και οι μηχανισμοί που ισχύουν για τη διασφάλιση της ασφάλειας δεν ήταν επαρκείς», ανέφερε η επιστολή.

«Εάν η αναγνώριση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα LGBTQ+ στο Κατάρ και οι διαβεβαιώσεις ασφάλειας δεν μπορούν να προσφερθούν, θα αναγκαστούμε να αναρωτηθούμε εάν ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα άτομα LGBTQ+ που θέλουν να παρακολουθήσουν ή να εργαστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ είναι πολύ υψηλός. Προγραμματίζονται περαιτέρω συναντήσεις τόσο με τη FIFA όσο και με την Ανώτατη Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες, όπου ελπίζεται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος».

Η επιστολή προσέθεσε ότι η αποτυχία δράσης ενόψει του τουρνουά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επικύρωση των νόμων όπως ισχύουν και κάνει τη ζωή για τους επισκέπτες και τους κατοίκους LGBTIQ+ ακόμη πιο σκληρή στο μέλλον!

Οι ομάδες που συνυπέγραψαν την επιστολή περιλάμβαναν τους: Athlete Ally, Discover Football, την European Gay and Lesbian Sports Association, το δίκτυο Fare, την Federation of Gay Games, Football v Homophobia, Hidayah, το International Supporters Council, ILGA World, ILGA Asia, Leap Sports, Pride House International, Mantiqitna, Mosaic, Queer Khaleeji και You Can Play.

Ο Νασέρ Αλ - Κατέρ διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Κυπέλλου του Κατάρ, είχε δηλώσει: «Θα ήθελα να διαβεβαιώσω οποιονδήποτε οπαδό, οποιουδήποτε φύλου, [σεξουαλικού] προσανατολισμού, θρησκείας, φυλής να είναι σίγουρος ότι το Κατάρ είναι μια από τις πιο ασφαλείς χώρες. τον κόσμο — και θα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Στη συνέχεια μίλησε για «πολλή εκπαίδευση στο προσωπικό ασφαλείας» και είπε ότι: «Οι δημόσιες επιδείξεις στοργής αποδοκιμάζονται, δεν είναι μέρος της κουλτούρας μας – αλλά αυτό ισχύει για όλους».