Η Αλ Χιλάλ έφερε στα ίσα τον προημιτελικό με τη Φλουμινένσε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 μερικά λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους στο ματς.

Γκολ δέχθηκε στο φινάλε του α' ημιχρόνου και με γκολ... απάντησε στην επανέναρξη της αναμέτρησης με τη Φλουμινένσε η Αλ Χιλάλ, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Από το κόρνερ του Νέβες, ο Κουλιμπαλί πήρε την κεφαλιά και ο Λεονάρντο βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να την κοντρολάρει και να τη στείλει από κοντά στα δίχτυα φέρνοντας το ματς ξανά σε ισορροπία στο 51ο λεπτό.

51' Marcos Leonardo strikes again! 💥



Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH