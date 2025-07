Υπερυπολογιστής γνωστής πλατφόρμας παρουσίασε τις πιθανότητες που έχει κάθε μια από τις οκτώ ομάδες του Μουντιάλ Συλλόγων για κατάκτηση, μετά το τέλος της φάσης των «16».

Η φάση των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 ανήκει στο παρελθόν, και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, με τα προημιτελικά.

Εκεί, δίνουν το «παρών» κορυφαίες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου που παίζουν μεταξύ τους, καθώς και οι Τσέλσι και Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ποια όμως συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο;

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, ο οποίος έβαλε... κάτω όλα τα δεδομένα (απόδοση ομάδων, φόρμα, αντίπαλος, ζευγαρώματα), οι «μπλε» του Λονδίνου είναι έστω και οριακά το φαβορί για την κούπα, με ποσοστό 26,8%, έναντι 24,9% της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί.

Στην 3η θέση συναντάμε την «βασίλισσα» με 16,9%, ενώ 14,8% πιθανότητες συγκεντρώνει η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί. Ακολουθούν οι Βεστφαλοί με μόλις 7,6%, ενώ Αλ Χιλάλ, Παλμέιρας και Φλουμινένσε είναι κάτω από το 5%.

