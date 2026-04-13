Τρομερό περιστατικό στη Βραζιλία: Παίκτης έπιασε τα γεννητικά του όργανα, ο αντίπαλος τον «κάρφωσε» και όντως αποβλήθηκε!
Οι Κορίνθιανς υποδέχτηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στην έδρα τους την Παλμέιρας στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με 0-0, σε έναν αρκετά «χορταστικό» αγώνα.
Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω αναμέτρηση μπορεί να μην πρόσφερε αθλητικό θέαμα, όμως «στιγματίστηκε» από τις δύο κόκκινες κάρτες των γηπεδούχων, με την πρώτη μάλιστα να προέρχεται εξαιτίας μίας κίνησης ενός ποδοσφαιριστή που σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.
Αναλυτικότερα, λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, ο Αντρέ αποβλήθηκε, καθώς, μετά από προτροπή παίκτη της Παλμέιρας, ο διαιτητής του αγώνα πήγε στο VAR και είδε ότι ο μέσος των Κορίνθιανς έπιασε τα γεννητικά του όργανα κατά τη διάρκεια μίας λεκτικής αψιμαχίας που είχε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.
🚨😳 Another wild incident in Brazilian football!
Corinthians player André was caught scratching his private area during the derby against Palmeiras.
A Palmeiras player spotted it and demanded VAR — upon review, it was confirmed, and André was sent off with a straight red card… pic.twitter.com/0ORANvctiL— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 13, 2026
Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον πως πριν από δύο αγωνιστικές, ένας συμπαίκτης του Αντρέ, ο Άλαν, αποβλήθηκε από το Μαρακανά, στον αγώνα κόντρα στην Φλουμινένσε, για την ίδια ακριβώς άσεμνη χειρονομία.
COMO EXPLICAR? 👁️👄👁️— CazéTV (@CazeTVOficial) April 12, 2026
Há 2 rodadas, o Alan foi expulso por debochar do adversário fazendo uma movimentação envolvendo sua região íntima. Hoje, no Derby, contra o Corinthians, o André tomou o cartão vermelho PELO MESMO MOTIVO! QUE ISSO! 😱😱😱#BrasileirãoNaCazéTV pic.twitter.com/aIvNVBHFND
