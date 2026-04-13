Τρομερό περιστατικό στη Βραζιλία: Παίκτης έπιασε τα γεννητικά του όργανα, ο αντίπαλος τον «κάρφωσε» και όντως αποβλήθηκε!

Το ντέρμπι μεταξύ της Παλμέιρας και των Κορίνθιανς «στιγματίστηκε» από ένα... πρωτότυπο περιστατικό, με παίκτη των Κορίνθιανς να αποβάλλεται, επειδή έπιασε τα γεννητικά του όργανα.

Οι Κορίνθιανς υποδέχτηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στην έδρα τους την Παλμέιρας στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με 0-0, σε έναν αρκετά «χορταστικό» αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω αναμέτρηση μπορεί να μην πρόσφερε αθλητικό θέαμα, όμως «στιγματίστηκε» από τις δύο κόκκινες κάρτες των γηπεδούχων, με την πρώτη μάλιστα να προέρχεται εξαιτίας μίας κίνησης ενός ποδοσφαιριστή που σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.

Αναλυτικότερα, λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, ο Αντρέ αποβλήθηκε, καθώς, μετά από προτροπή παίκτη της Παλμέιρας, ο διαιτητής του αγώνα πήγε στο VAR και είδε ότι ο μέσος των Κορίνθιανς έπιασε τα γεννητικά του όργανα κατά τη διάρκεια μίας λεκτικής αψιμαχίας που είχε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

🚨😳 Another wild incident in Brazilian football!



Corinthians player André was caught scratching his private area during the derby against Palmeiras.



A Palmeiras player spotted it and demanded VAR — upon review, it was confirmed, and André was sent off with a straight red card… pic.twitter.com/0ORANvctiL April 13, 2026

Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον πως πριν από δύο αγωνιστικές, ένας συμπαίκτης του Αντρέ, ο Άλαν, αποβλήθηκε από το Μαρακανά, στον αγώνα κόντρα στην Φλουμινένσε, για την ίδια ακριβώς άσεμνη χειρονομία.