Στο πιο θεαματικό παιχνίδι της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, η Αλ Χιλάλ κατάφερε να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, με ήρωα τον τερματοφύλακά της, Γιασίν Μπόνο.

Σε ένα άκρως εντυπωσιακό παιχνίδι για την φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, η Αλ Χιλάλ νίκησε τη Μάντσεστερ Σίτι στην παράταση με 4-3 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που, πέρα από τα πολλά γκολ και τις συνεχείς ανατροπές, είχε και έναν αδιαμφισβήτητο ήρωα.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Γιασίν Μπόνο, ο οποίος με 10 εντυπωσιακές αποκρούσεις, κράτησε την ομάδα του όρθια και την οδήγησε στην επόμενη φάση. Αν δεν ήταν ο Μαροκινός τερματοφύλακας το ματς θα είχε τελειώσει από το πρώτο 45λέπτο που με έξι απόκρούσεις κράτησε την Αλ Χιλάλ μέσα στο παιχνίδι και σε απόσταση μόλις ενός γκολ.

Η κορυφαία επέμβαση του Μπόνο ήρθε στο 24ο λεπτό, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Σαβίνιο σε τετ-α-τετ. Παρά τις προσποιήσεις του Βραζιλιάνου, ο Μαροκινός παρέμεινε ψύχραιμος, δεν «έπεσε» στην ντρίμπλα προλαβαίνοντας να απλώσει το χέρι του και να στείλει την μπάλα κόρνερ.

Ήταν μια καθοριστική επέμβαση, καθώς αν η Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε για δεύτερη φορά σε εκείνο το σημείο, θα έπαιρνε ξεκάθαρο προβάδισμα και πιθανότατα θα «κλείδωνε» και την πρόκριση.

Ο Μπόνο είναι πρώτος σε αποκρούσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 με 23 συνολικά, και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, η Αλ Χιλάλ μπορεί δικαίως να ονειρεύεται μέχρι και το τρόπαιο.

MOTM performance from Yassine Bounou this evening for Al Hilal 🧱



He had 10 saves vs. Manchester City which is tied for the most in a game this CWC 🧤



Bounou leads the tournament with 23 saves in four matches. BRICK WALL 🔥 pic.twitter.com/cefStUUWC5

— ESPN FC (@ESPNFC) July 1, 202

Great save from Bono to deny Manchester City a second goal 🧤 pic.twitter.com/Apjmlv6zFr