Ήταν καλύτερη η Παλμέιρας και υπέταξε άνετα την Αλ Αχλί (2-0) για να πάρει την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και να «αγκαλιάσει» την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η καταιγίδα που προέβλεψε η διοργάνωση δεν ήρθε ποτέ στο «MetLife». Αλλά... καταιγίδα ήταν η Παλμέιρας. Οι Βραζιλιάνοι έδειξαν τα δόντια της, δεν άφησαν περιθώρια στην Αλ Αχλί και με κυριαρχική εμφάνιση επέβαλαν την ισχύ τους για να πάρουν το πρώτο τους τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και να κάνουν σημαντικότατο βήμα για την πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα ήταν καλύτερη από την αρχή, απείλησε στο πρώτο μέρος κυρίως με τον «λαμπερό» Εστεβάο, αλλά... καθάρισε στο δεύτερο. Στο 48ο λεπτό άνοιξε το σκορ χάρη στο αυτογκόλ του Αμπού Αλί με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ και δέκα λεπτά μετά «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη. Ο Φλάκο Λόπες ξεχύθηκε στον κενό χώρο και εκτέλεσε άψογα στο τετ α τετ για να ολοκληρώσει τη φλογερή αντεπίθεση και να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

