Τεράστια απόβαση των φιλάθλων της Μπόκα Τζούνιορς στο Μαϊάμι, με τους Αργεντινούς να γεμίζουν τις παραλίες της πόλης εν αναμονή του πρώτου ματς με την Μπενφίκα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Οι φίλαθλοι της Μπόκα Τζούνιορς δεν στηρίζουν απλά την ομάδα τους, ζουν για αυτήν. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο θρυλικό τους γήπεδο, τη «La Bombonera», θεωρείται μοναδική γι' αυτό άλλωστε έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «καυτή» έδρα της Νότιας Αμερικής.

Αυτό το κλίμα θέλουν να μεταφέρουν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, με τους Αργεντινούς να ταξιδεύουν μέχρι τις ΗΠΑ και το Μαϊάμι για να δουν την προσπάθεια του αγαπημένου τους συλλόγου στη διοργάνωση.

Λίγες ώρες πριν η Μπόκα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (17/6,01:00), οι οπαδοί έκαναν... απόβαση στις παραλίες της πόλης ανάβοντας μπλε καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα. Πολλοί φορούσαν μαγιό κι έκαναν παράλληλα το μπάνιο τους, με την αστυνομία να παρακολουθεί διακριτικά τη μεγάλη συγκέντρωσή τους η οποία θυμίζει γιορτή.

Δε θα μείνουν όμως εκεί, καθώς ο κόσμος της Μπόκα Τζούνιορς ετοιμάζει ολόκληρη παρέλαση σε κεντρική λεωφόρο του Μαϊάμι για να δηλώσει ένα ηχηρό «παρών» στο τουρνουά.

The passion of Boca Juniors has arrived in Miami — their fans are setting the stage ahead of the Benfica match. 🇦🇷🔥pic.twitter.com/EK899GLTUr