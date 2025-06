Ο τερματοφύλακας της Όκλαντ Σίτι, Κόνορ Τρέισι, εργάζεται κανονικά σε αποθήκη στη Νέα Ζηλανδία και αναγκάστηκε να πάρει άδεια άνευ αποδοχών για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 μπορεί να φέρνει μαζί του λάμψη με ομάδες όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν, όμως υπάρχουν και ιστορίες λιγότερο φανταχτερές που προσπαθούν να επωάσουν μέσα από το νέο τουρνουά της FIFA.

Ίσως η πιο τρανταχτή εξ αυτών είναι εκείνη της Όκλαντ Σίτι, μιας ομάδας από τη Νέα Ζηλανδία που ταξίδεψε στις ΗΠΑ με μια αποστολή γεμάτη από ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά και με πολλά όνειρα να τους συντροφεύουν.

Οι περισσότεροι χρειάστηκαν να πάρουν άδεια από τις κανονικές τους δουλειές για να παρευρεθούν στα γήπεδα της Αμερικής, όπως ο γκολκίπερ της ομάδας, Κόνορ Τρέισι. Ως εργαζόμενος σε αποθήκη για μια φαρμακευτική εταιρεία, ο Τρέισι αναγκάστηκε να πάρει άδεια άνευ αποδοχών από τη δουλειά του για να ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στις ΗΠΑ, καθώς ήταν μια ευκαιρία που δεν μπορούσε να χάσει...

«Πρέπει να πάρω έναν συνδυασμό ετήσιας άδειας και άδειας άνευ αποδοχών. Θα δυσκολευτώ λίγο με το ενοίκιο και τους λογαριασμούς και τέτοια, αλλά για να παίξω απέναντι στη Μπάγερν, τη Μπενφίκα και τη Μπόκα, αξίζει 100%» είχε τονίσει πριν από το ταξίδι στις ΗΠΑ, όπου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης η ομάδα του, Όκλαντ Σίτι, πάλεψε με κάθε μέσο που κατείχε, αλλά τελικά ισοπεδώθηκε από τη Μπάγερν με 10-0.

