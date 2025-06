Αλ Αχλί και Ίντερ Μαϊάμι έμειναν στο 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, με τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ να κάνει το ματς της ζωής του.

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025 άνοιξε με τη δίχως γκολ αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλ Αχλί και την Ίντερ Μαϊάμι (0-0) στο κατάμεστο «Hard Rock Stadium». Αν και το θέαμα που προσφέρε το πρώτο ματς της διοργάνωσης δεν ενθουσίασε αγωνιστικά, το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο μόνο και μόνο λόγω της παρουσίας του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο.

Οι φόβοι της FIFA για τη μικρή προσέλευση του κόσμου δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς ένα στάδιο 65 χιλιάδων θέσεων γέμισε, με τους Αιγύπτιους φιλάθλους να κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στις εξέδρες. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να δώσει μία διαφορετική πινελιά στους αγώνες της διοργάνωσης με τον κάθε παίκτη να παρουσιάζεται ξεχωριστά όπως αντίστοιχα συμβαίνει στους αγώνες μπάσκετ.

Επιπλέον, στο ημίχρονο διεξήχθη ένα crossbar challenge με παλαίμαχους παίκτες να αναμετρούνται με τον πασίγνωστο YouTuber «IShowSpeed». Νικητής αναδείχθηκε ο θρύλος της Γιουβέντους, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο.

🇦🇷😎 The moment Leo Messi walked out for the opening match of the Club World Cup! ✨



pic.twitter.com/Azau66TKFJ