Καναδάς - Μαρόκο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Στον πάγκο ο Ελ Καμπί
Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκκινεί σε λίγη ώρα, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο Χιούστον. Γνωστές έγιναν οι συνθέσεις των δύο αντιπάλων, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού να βρίσκεται στον πάγκο για τα Λιοντάρια του Άτλαντα.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Καναδάς: Κρεπό - Τζόνστον, Ντε Φουζερόλ, Μπομπίτο, Λαριέα - Μπιουκάναν, Σίγκουρ, Εουστάκιο, Αχμέντ - Ντέιβιντ, Ολουγουασέγι
Μαρόκο: Μπουνού - Χακίμι, Ντιοπ, Χαλάλ, Μαζραουί - Μπουαντί, Ελ Αϊναουί - Ντίαθ, Ουναΐ, Ελ Κανούς - Σαϊμπάρι
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