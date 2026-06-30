Η Νορβηγία πήρε το προβάδισμα ενάντια στην Ακτή Ελεφαντοστού με εξαιρετικό γκολ του Νούσα στο 39ο λεπτό.

Όλα έδειχναν ότι Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία θα πήγαιναν στο ημίχρονο ισόπαλες χωρίς τέρματα, εντούτοις ένα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ του Νούσα στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης έφερε το προβάδισμα για τους Σκανδιναβούς.