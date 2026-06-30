Η Γερμανία ισοφάρισε σε 1-1 την Παραγουάη με την ωραία γυριστή κεφαλιά του Χάβερτς στο 54ο λεπτό.

Κάι Χάβερτς και όλα στα... ίσα! Η Γερμανία έκανε το 1-1 στο 54ο λεπτό απέναντι στην Παραγουάη με τον υψηλόσωμο φορ.

Ο Βιρτς έκανε τη σέντρα, ο Κάι Χάβερτς έπιασε ωραία γυριστή κεφαλιά και τα Πάντσερ έφεραν το ματς σε απόλυτη ισορροπία στο 54'.