Γερμανία - Παραγουάη: Το 1-1 με τον Χάβερτς (vid)
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Η Γερμανία ισοφάρισε σε 1-1 την Παραγουάη με την ωραία γυριστή κεφαλιά του Χάβερτς στο 54ο λεπτό.
Κάι Χάβερτς και όλα στα... ίσα! Η Γερμανία έκανε το 1-1 στο 54ο λεπτό απέναντι στην Παραγουάη με τον υψηλόσωμο φορ.
Ο Βιρτς έκανε τη σέντρα, ο Κάι Χάβερτς έπιασε ωραία γυριστή κεφαλιά και τα Πάντσερ έφεραν το ματς σε απόλυτη ισορροπία στο 54'.
@Photo credits: Associated Press
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