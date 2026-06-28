Ο Νότης Χάλαρης απόλαυσε μία από τις (λιγοστές) εκρήξεις ταλέντου του Χάμες Ροντρίγκες και ξανά ξεκινά με τα εξής δύο γράμματα...

Αν. Αυτό το «αν». Σε πόσες καριέρες ποδοσφαιριστών έχει μπει στην αφετηρία της πρότασης; Έχει χαθεί το μέτρημα. Σε άλλους άξιζε περισσότερο και σε άλλους λιγότερο, ωστόσο σίγουρα κολλάει στο 100% δίπλα από αυτή του Χάμες Ροντρίγκες. Πέρασαν 12 χρόνια από τη βραδιά που τρέλανε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με εκείνο το γκολ κόντρα στην Ουρουγουάη.

Σε ένα άλλο blog είχα αποτυπώσει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 είναι πιο... ζωντανό στη μνήμη μου και εκείνη η γκολάρα του Κολομβιανού αστέρα δεν γίνεται να ξεθωριάσει στο μυαλό μου. Η καριέρα που ακολούθησε, σίγουρα δεν καθρέφτιζε σε κανένα της σημείο αυτό το απίθανο τέρμα.

Τα 75 εκατ. ευρώ της Ρεάλ Μαδρίτης εκείνο το καλοκαίρι, νομίζαμε ότι είναι απλώς η αρχή μίας σπουδαίας καριέρας (είχε ακολουθήσει η σπουδαία πορεία σε Πόρτο και Μονακό άλλωστε). Ωστόσο στην πραγματικότητα ήταν η αρχή της απότομης πτώσης που έφερε τον διεθνή μεσοεπιθετικό να βολοδέρνει από ήπειρο σε ήπειρο στα 34 του χρόνια.

Εντάξει, δεν μπορώ να πω πώς ήταν όταν ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Σαν όνειρο έμοιαζε ότι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής θα παίξει στην Ελλάδα. Το ίδιο ίσχυε και για το Μαρσέλο. Και πόσο μάλλον όταν τον είδαμε στους αγωνιστικούς χώρους όπου όταν ήθελε, μας αποδεικνύει ότι αν είχε διάρκεια, δεν πρόκειται να περνούσε ούτε... απέξω από την Ελλάδα.

Ωπ, τι λέξη ανέφερα; Διάρκεια. Αυτό ήταν που έλειπε από τον Χάμες Ροντρίγκες λοιπόν. Αυτή η ρημαδιασμένη λέξη που την άκουσα πρώτη φορά από τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και χωρίζει τους ταλαντούχους παίκτες από τους σταρ. Που χωρίζει τον μεγάλο ποδοσφαιριστή από τον «θρύλο». Που χωρίζει τον σημερινό Χάμες από τον Χάμες που θα έπρεπε να απολαμβάνουμε μέχρι και τώρα στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Κόντρα στην Πορτογαλία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, αυτός ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα. Πραγματικά όλα. Μόνο γκολ δεν έβαλε. Η δουλειά όμως στον αγωνιστικό χώρο είναι απίστευτη σε βαθμό να ψάχνεις να βρεις κάποιον συμπατριώτη του ώστε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια (μέτρια πράγματα σαν σύνολο η Κολομβία πέρα του Ντίας).

Ξέραμε από την αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ότι ο Χάμες θα το δει διαφορετικά. Για αυτό άλλωστε άλλαξε μέσα σε 1,5 χρόνο τρεις ομάδες και μετακόμισε από την Ισπανία στο Μεξικό και από το Μεξικό στις ΗΠΑ (!). Προκειμένου να βρει χρόνο συμμετοχής, να βρει τη φυσική του κατάσταση και να είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει το εθνόσημο.

Όσο εγωιστής και αν είναι ως ποδοσφαιριστής, την πατρίδα του την τιμάει και σε μεγάλο βαθμό. Απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν (η αγκαλιά τους ήταν από άλλες εποχές) έκανε τεράστιο ματς. Τόσο που ξαναφύτρωσε αυτό το «αν» σε κάθε στιγμή ποιότητας και ταλέντου του στον αγωνιστικό χώρο.

Πέρα από το γκολ, τι άλλο είχε; Ακραίους αριθμούς στον κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας όπου απέναντι σε ένα από τα από καλύτερα χαφ του πλανήτη με ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις του στο 90% (!). Σε μετάφραση είχε 65 σωστές πάσες σε 72 προσπάθειες στα 76 λεπτά που έπαιξε.

Οι 62 από αυτές ήταν στο επιθετικό τρίτο όπου το ποσοστό είναι εξίσου υψηλό (89%) με 55 εύστοχες ενώ στις μεγάλες μπαλιές έχασε μόλις μία από τις επτά συνολικά που επιχείρησε. Από εκεί και πέρα είχε 86 επαφές σε όλη τη διάρκεια του ματς, το απόλυτο στις ντρίμπλες (2/2) ενώ κέρδισε τις τρεις από τις πέντε μονομαχίες που έδωσε.

Βέβαια άλλο να σας μιλάω με αριθμούς και άλλο να τον βλέπετε εν δράση στον αγωνιστικό χώρο. Είχε ένα αρχοντικό στυλ. Ηγετικό. Θύμισε τον παλιό, καλό Χάμες Ροντρίγκες. Ένα όνομα που μπορεί να γεμίσει με πολλές λέξεις το συγκεκριμένο blog αλλά μην σας κουράσω με αυτά.

Με το να μιλάμε για το τι θα γινόταν υπό άλλες συνθήκες, δεν βγάζουμε άκρη. Το θέμα είναι το τώρα και το γεγονός ότι ο ίδιος διανύει το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του (θα είναι 38 στο επόμενο), οπότε τέτοιες εκρήξεις ταλέντου να τις περιμένουμε. Άλλωστε με αυτές μας συνήθισε όλα αυτά τα χρόνια.

ΥΓ. Νιώθω ότι το Μουντιάλ χάνει την αίγλη του με τόσες ομάδες και θα τη χάσει ακόμα περισσότερο αν τις αυξήσει όπως γράφεται. Ελπίζω πώς όχι.

ΥΓ2. Σπάνια βγάζω φωτογραφίες με ανθρώπους που δεν έχω κάνει συνέντευξη. Είναι δική μου «λόξα» και έχω χάσει πολλές στιγμές μεγάλων ποδοσφαιριστών που είδα από κοντά αλλά δεν έχω φυλάξει μία ανάμνηση. Ευτυχώς με τον ίδιο δεν το έκανα.

Powerade: Επίσημο ισοτονικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA!