Σε Μουντιάλ 48 ομάδων και με «καλύτερες τρίτες» δεν είναι έκπληξη το Πράσινο Ακρωτήρι!

Ο Μιχάλης Τσαμπάς διαβάζει τις 32 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ άουτ του Μουντιάλ και γράφει στο Gazzetta πως για μια τόσο... μαμούθ διοργάνωση, ούτε καν η πρόκριση από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν συνιστά «μέγα μπαμ».

Μια νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, με πληθυσμό κάτω από 500 χιλιάδες κατοίκους από την περασμένη Παρασκευή ζει το δικό της όνειρο. Ή για την ακρίβεια το… ζει σε replay, αφού έτσι κι αλλιώς από μόνη της η πρόκριση στα τελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ένα όνειρο για το Πράσινο Ακρωτήρι! Τελικά όπως αποδείχτηκε με τους τρεις αγώνες που έδωσε και τις ισάριθμες ισοπαλίες που έφερε κόντρα σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, το Πράσινο Ακρωτήρι δεν πήγε στα γήπεδα της Αμερικής για να συστηθεί μόνο ως κάτι εξωτικό, αλλά μιας χαρά συστήθηκε σε όλο τον πλανήτη και ως κάτι ποδοσφαιρικό!

Οι τρεις βαθμοί ήταν υπερ-πολύτιμοι ώστε να δώσουν εισιτήριο για την φάση των «32» και παράλληλα να γράψουν μια ακόμη σελίδα όμορφης ποδοσφαιρικής ιστορίας στην χρυσή βίβλο των Μουντιάλ. Προφανώς πριν από την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κανείς δεν θεωρούσε πως αυτό το νησάκι της Αφρικής με ένδοξους εκπροσώπους από το παρελθόν και στη χώρα μας (Ντανιέλ Μπατίστα και Νόνι Λίμα) θα μας απασχολούσε για κάτι περισσότερο από την παρθενική της εμφάνιση στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Κι όμως… Το Πράσινο Ακρωτήρι θα το συζητάμε και μετά την φάση των ομίλων μετά την σπαθάτη πρόκριση κι ενόψει του νοκ άουτ αγώνα απέναντι στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Για πολλούς μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική έκπληξη στην ιστορία των Μουντιάλ, αφού πρόχειρα αδυνατώ να θυμηθώ μικρότερη χώρα που όχι απλώς να πήγε αλλά να προκρίθηκε κι από τον όμιλο. Στα δικά μου μάτια, προφανώς και είναι μια μεγάλη επιτυχία, είναι έκπληξη, είναι μια ιστορία από αυτές τις όμορφες που γράφει το άθλημα, αλλά από την άλλη ίσως είναι και κάτι που με την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στις μέρες μας ίσως και να έπρεπε να το περιμένουμε.

Σε ένα Μουντιάλ όπου συμμετέχουν ή για την ακρίβεια συμμετείχαν 48 εθνικές ομάδες, θα ήταν αδύνατο να μην έχουμε και μια και δύο εκπλήξεις. Σε ένα Μουντιάλ που μας… (πρωτο)συστήθηκαν το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ιορδανία, το Ουζμπεκιστάν, η Αϊτή και ξαναείδαμε χώρες όπως το Κατάρ, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, το Κονγκό, ο Παναμάς, η Νέα Ζηλανδία, μάλλον θα ήταν περίεργο ΝΑ ΜΗΝ υπάρξει κάποια έκπληξη, όχι να υπάρξει. Ίσως θα έπρεπε και παραπάνω από μία, αυτή που έκανε το «Κάπο Βέρντε».

Το ποδόσφαιρο πια έχει ανοίξει τα σύνορά του. Δεν είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής ελίτ ή της… ποδοσφαιρομάνας Λατινικής Αμερικής. Αν ρίξει κανείς μιας ματιά στο ρόστερ από το Πράσινο Ακρωτήρι θα διαπιστώσει ότι έχει και παίκτη που παίζει στην Ισπανία (Βιγιαρεάλ) και παίκτες που παίζουν στην Πορτογαλία (Μπενφίκα, Αμαδόρα) και παίκτες που παίζουν στην Τουρκία (Τραμπζονσπόρ, Μπασακσεχίρ) και παίκτες που παίζουν στο ΜLS, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έστω κι αν δεν είναι από το… πάνω ράφι όπως αυτά της Ρωσίας, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Συν σε όλα αυτά των Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Με λίγα λόγια τον «άθλο του Μουντιάλ» δεν τον πέτυχαν μια παρέα από ψαράδες και καλλιεργητές καφέ και κακάο. Τον πέτυχαν κανονικοί ποδοσφαιριστές που… απελευθερωμένοι από το άγχος της πρώτης φοράς, το πάλεψαν, είχαν την φιλοδοξία, είχαν (όταν χρειάστηκε) την τύχη με το μέρος τους και τα κατάφεραν. Εγραψαν την ιστορία τους, αυτή που όπως τονίσαμε παραπάνω δεν κατάφεραν να το κάνουν κι άλλες χώρες που βρέθηκαν με τον ίδιο στόχο και όνειρο σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Το Μουντιάλ μεγάλωσε και φιλοξενεί… κόσμο και κοσμάκη. Για παράδειγμα όταν στο Italia 90 το Καμερούν τρέλανε κόσμο κι έγραψε ιστορία, η Αφρική είχε όλους κι όλους δύο εκπροσώπους. Την παρέα του Ροζέ Μιλά και την Αίγυπτο του σημερινού της προπονητή Χοσάν Χασάν, που μαζί με τον αδερφό του Ιμπραήμ και τον Μαγκντί Τολμπά έκαναν καριέρα και στον ΠΑΟΚ. Εκείνο το Καμερούν, που είναι ακόμη σημείο αναφοράς πέρασε από όμιλο με την Αργεντινή του Μαραντόνα, την ισχυρή Σοβιετική Ένωση και την Ρουμανία του Χάτζι!

Εν συνεχεία προκρίθηκε κόντρα στην Κολομβία του Βαλντεράμα και του Χιγκίτα και αποκλείστηκε στην παράταση των προημιτελικών από την Αγγλία. Ναι, εκείνη η ομάδα έκανε μια μεγάλη έκπληξη με την πορεία της. Στο τρέχον Μουντιάλ η Αφρική… έκοψε 10 εισιτήρια!

Στο Παγκόσμιο του 2002, η Ασία είχε 4 εκπροσώπους και οι δύο από αυτούς ήταν οι συνδιοργανώτριες Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Στο Μουντιάλ 2026 έγραψε 8 συμμετοχές που γίνονται 9 αν θεωρήσουμε ότι και η Αυστραλία παίρνει εισιτήριο πρόκρισης από τη συγκεκριμένη ζώνη.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται, νομίζω, κατανοητό, πως σίγουρα το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ένα μεγάλο «μπαμ» στο Παγκόσμιο, αλλά μάλλον περιμέναμε κάτι ακόμη περισσότερο σε μια διοργάνωση – μαμούθ!

